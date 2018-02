Gebran sai e diz que Corinthians vai enriquecer a Série B

O Corinthians está sem vice-presidente de Futebol a partir deste domingo. É que Antoine Gebran cumpriu sua palavra e confirmou que está saindo do cargo, em entrevista coletiva logo após o empate com o Grêmio que rebaixou o time alvinegro para a Série B. Porém, ele sai questionando o pênalti que garantiu a vitória do Goiás sobre o Internacional - cobrado três vezes. Veja também: Corinthians empata com o Grêmio e é rebaixado para a Série B O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado O dia de sofrimento e da queda corintiana "Como pode repetir três vezes uma cobrança e ainda trocar o batedor? Fizemos um trabalho honesto aqui. Nós sabíamos que dependíamos do nosso resultado, mas não conseguimos. Tínhamos uma alternativa e não deu certo", disse o agora ex-dirigente, sobre o lance. Nas duas primeiras cobranças, o goleiro Clemer defendeu os chutes de Paulo Baier, mas ambas voltaram pelo goleiro ter avançado. Na terceira, Elson bateu e fez o gol. Na busca sobre o motivo da queda do time, Gebran culpa a antiga administração. E livra os jogadores e a comissão técnica. "Foi um trabalho difícil, uma herança maldita que recebemos da antiga diretoria. Vocês são testemunhas que não arredei o pé e fiz o possível e o impossível. Eu estou estressado. O Corinthians caiu por todo o escândalo que teve antes da administração anterior". "Faltou competência na antiga diretoria, não nessa. Não adianta chorar, tô contando a realidade. Não adianta agora lamentar. Vocês [jornalistas] são testemunhas, nós pegamos o barco andando. Quando assumi faltavam poucos dias para contratar e o Nelsinho já tinha o time fechado. Não vamos criticar ninguém, eles trabalharam e se esforçaram", emenda. Em relação à sua saída do cargo, Gebran diz que só está cumprindo o prometido. O cargo, aliás, pode ser ocupado por Antônio Carlos, que se despediu do futebol e do Santos neste domingo - passando a ser gerente de Futebol. "Fiz um acordo que ficaria até o dia 2, independente do resultado. Muitos já sabiam que eu sairia, não estou fugindo. Sobre a participação do Corinthians na Segunda Divisão, o ex-dirigente a vê com olhos no dinheiro. "Nós vamos fazer a vontade, não sei da CBF, de quem é [disputando a Série B]. Vamos enriquecer a segunda divisão. O Corinthians precisa de reforços, que entendam, conheçam, que amem o clube. Nós vamos voltar, o Corinthians é muito grande."