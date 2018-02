Gedeil é o primeiro reforço do Bota O Botafogo apresentou nesta segunda-feira o seu primeiro reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O meia Gedeil, de 19 anos, que disputou o Carioca pelo Friburguense, assinou contrato até o fim do ano. O curioso é que o único gol que o jogador marcou na competição foi exatamente contra o Alvinegro.