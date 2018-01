Geílson dá conta do recado no Santos O Santos procura atacantes e está perto de contratar Vágner Love e Luizão. Essas notícias não perturbam Geílson, que tem feito sua lição de casa na busca da condição de titular do time. "Temos de estar sempre preparados. Quer para ficar no banco, quer para jogar", disse o atacante, que tem marcado os gols santistas nas últimas partidas. Em nove partidas, a maior delas incompletas, o jogador de 21 anos marcou sete vezes. O Santos sabe do valor do atacante, mas gostaria de prepará-lo melhor para ser lançado no time principal. Só que com a saída de Deivid e Robinho, não sobrou alternativa para Gallo. Escalado como titular, marcou os dois gols da vitória santista contra o Coritiba e na quarta-feira, pela Sul-Americana, fez o gol da vitória, aos 44 minutos do segundo tempo. Geílson nunca foi artilheiro dos times em que jogou e espera conseguir esse feito na Vila Belmiro. "O atacante sempre tem de estar marcando, pois são os gols que consagram os jogadores da posição", disse. Seu futuro, porém, está incerto. Se Vagner Love e Luizão chegarem, perderá a condição de titular, mas se só der certo a contratação de um deles, será mantido. Mesmo com a boa média de gols marcados, o centroavante admite que precisa melhorar a finalização. "Sempre treino para melhorar", disse Geílson, sempre lembrando que os gols que perdeu nas últimas partidas não influíram no resultado final. Ele ganhou destaque com a saída de Deivid e Robinho e compara seu estilo ao do primeiro. "Pareço mais com Deivid, pois jogamos com muita força e rapidez".