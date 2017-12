Geílson joga para segurar a posição Quando Luizão e Cláudio Pitbull chegaram ao Santos, Geílson sentiu que seu espaço no time havia diminuído muito. Ele foi para o banco, viu Luizão sentar ao seu lado e, mais recentemente, foi a vez de Pitbull ir para a reserva. Assim, ganhou nova oportunidade. Ele marcou sete gols no Brasileiro, inclusive o de número 11 mil na história do clube, o que rendeu uma homenagem a esse jogador de 21 anos, que é tímido e evita o quanto pode as entrevistas. Nesta terça-feira, ele foi escalado para falar com os jornalistas e comentou seus planos de se transferir para o exterior. ?É um sonho de todo jogador e eu também pretendo?, disse, sem identificar sua preferência. ?Não tenho carinho especial por algum time de fora, mas há muitas equipes boas e só sei que tenho de aproveitar, como estou aproveitando no Santos, as oportunidades que surgirem em alguma equipe do exterior?. Geílson espera marcar novamente nesta quarta contra a Ponte Preta e sabe da importância dessa partida para as pretensões do Santos de disputar a Libertadores do ano que vem. ?Se perdermos, esse objetivo vai ficar cada vez mais distante, mas o grupo está consciente de tudo isso e estamos muito determinados no que o grupo quer?. O centroavante acha que o Santos tem condições de vencer a Ponte Preta. ?Respeitamos o adversário, mas nosso grupo tem muita qualidade e precisa se impor dentro de campo porque esses três pontos são muito importantes?. Com Luizão livre da suspensão na próxima partida, e com Pitbull no banco, Geílson tem de ficar concentrado para não perder novamente a posição de titular. ?Estou tendo essa oportunidade e tenho de aproveitar, me aperfeiçoando cada vez mais para, quando estiver em campo, render o máximo para ganhar meu espaço na equipe?.