Geninho à espera do "freguês" Picerni Pelo menos no duelo dos técnicos, o Corinthians sai em vantagem na semifinal do Campeonato Paulista, que começa na Quarta-feira de Cinzas. No duelo entre Geninho e Jair Picerni, o predomínio é do treinador corintiano, principalmente quando se trata de decisões. O atual técnico do Palmeiras é um ?freguês de caderneta? do comandante corintiano. Leia mais no Jornal da Tarde