Geninho acha seu time previsível O jogo contra o Cruz Azul mostrou ao técnico Geninho que o Corinthians precisa urgentemente variar o lado de suas jogadas ofensivas. De acordo com o treinador, o índice de ataques pela esquerda subiu de 70% para 90%. "É preciso variar mais as jogadas. Se não, fica previsível demais para os adversários", cobrou o técnico. ?E ainda quase mataram o Gil de tanto correr." Geninho sabe que não será fácil mudar essa tendência, mas a partir do próximo jogo vai procurar um meio de aproveitar melhor o setor direito, com Rogério. "Com o tempo, o time ganhará entrosamento e alguém vai se acertar por ali, ao lado do Rogério, como o Kléber e o Gil pelo outro lado", avaliou. Para o jogo de domingo, contra o São Caetano, no Pacaembu, já está definido que Jorge Vágner não estreará. O meia está fazendo um trabalho de resistência com o preparador físico Moraci Sant?Anna. Além disso, está fora de ritmo. "Na prática, há seis meses que ele não joga", justificou Geninho. O próprio Jorge Vágner, que participou da pré-temporada do Cruzeiro, admite que a mudança de estilo na preparação física das duas equipes justifica um certo cuidado. "Com o Antonio Mello trabalhei mais força e velocidade na pré-temporada. Aqui no Corinthians, com o Moracy Sant?Anna, estou trabalhando mais resistência. Essa combinação pode ser um bom negócio para quem vai jogar na altitude. De qualquer forma, a semana que vem já estarei à disposição do treinador", disse. De sua parte, Geninho parece ter assimilado bem os protestos da torcida, que o chamou de burro e ainda gritou em coro o nome de Parreira. "Isso é normal no futebol. A torcida que me vaiou esqueceu que também vaiou o Parreira quando ele começou. Depois, ele virou ídolo aqui. Deus queira que eu também me torne um ídolo aqui." Pivô das manifestações da torcida, Liedson, substituído por Fumagalli aos 32 minutos do segundo tempo, saiu em defesa do técnico. "Agradeço o apoio da torcida, mas o Geninho estava certo. Cansei mesmo, tinha de sair."