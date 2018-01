Geninho admite: quer Fábio Costa Eu sei que o Fábio Costa queria jogar no Corinthians. Ele chegou a dizer a um amigo nosso que estava disposto até a entrar na Justiça para conseguir a liberação do Santos. Só que agora não dá mais. Ele já atuou na Libertadores pelo Santos e não pode jogar pelo Corinthians na competição.? A declaração é do técnico Geninho, admitndo o interesse no goleiro santista, que ficará sem contrato com o clube da Baixada no dia 28 de fevereiro. Leia mais no Jornal da Tarde