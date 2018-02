Geninho agora pode e quer sonhar alto O técnico Geninho tem planos audaciosos para a carreira depois do título paulista conquistado ontem. Ao decidir largar o Atlético-MG no início do ano - para desespero de Alexandre Kalil, presidente do Conselho Deliberativo do clube mineiro, que lhe fez pesadas críticas -, o treinador sabia que para se tornar um técnico de projeção nacional, nada como uma passagem vencedora pelo Corinthians. No futuro, quem sabe, poderá sonhar até em dirigir a Seleção, seguindo os passos de Carlos Alberto Parreira. É notória a preocupação do técnico corintiano em mostrar seus conhecimentos táticos para os jornalistas. Leia mais no Jornal da Tarde