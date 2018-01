Geninho ainda analisa elenco do Vasco O técnico do Vasco, Geninho, considerou boa as três semanas de treino que teve até o momento e disse acreditar num bom desempenho da equipe no Campeonato Carioca, que começa no próximo fim de semana. O time vascaíno estréia sábado contra a Portuguesa. O treinador, porém, afirmou que ainda não tem como avaliar se o elenco já é suficiente para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Os jogadores treinaram bem e acredito que faremos uma boa competição. Tenho boa expectativa. Mas somente com os jogos vou poder ver se precisaremos ou não de reforços", disse Geninho. Nesta terça-feira, o Vasco disputa um jogo-treino com o São Cristovão. Morte - Morreu nesta segunda-feira Dulce Rosalina, de 69 anos, torcedora símbolo do Vasco e mais antiga chefe de torcida em atividade no Brasil. Ela era conhecida como ?A Primeira Dama das Arquibancadas? e será enterrada nesta terça, no Cemitério São Francisco Xavier, na zona norte do Rio. Em 1956, Dulce foi convidada para chefiar a Torcida Organizada do Vasco (TOV), um fato inédito na época já que todos os chefes de torcida eram homens. Anos mais tarde, ela deixou a TOV e fundou a Renovascão, da qual era a presidente.