Geninho ainda não definiu o esquema Três atacantes ou três zagueiros? O Corinthians começa a decidir nesta semana o esquema tático que utilizará no Campeonato Paulista. A estréia será sábado em Marília, contra o Marília. O técnico Geninho é um defensor do esquema com três zagueiros, ao contrário de Parreira, o antigo treinador, que assumiu a seleção brasileira dizendo que o Brasil voltará a jogar com quatro zagueiros. Do que Geninho não gosta é que chamem seu esquema de 3-5-2. "Meus times jogam no 3-4-3?, não se cansa de repetir. Tem uma certa razão. No Atlético-PR, campeão brasileiro em 2001, o meia Adriano juntava-se a todo momento aos atacantes Alex Mineiro e Kléber. Mudou de Atlético e manteve o esquema. Em Minas, tinha o hábil Paulinho com a função de ser o atacante que vinha de trás, juntamente com Marques e Renaldo. Ele chegou ao Corinthians com a mesma idéia na cabeça. Para isso, contava com Capone, um especialista na função de líbero, desde os tempos de Mogi Mirim. Com Capone, Fábio Luciano e Ânderson, Geninho teria os três zagueiros para montar seu esquema preferido. O novo treinador do clube do Parque São Jorge começou a mudar de idéia quando ficou confirmada a contratação de Liédson e, também, quando ficou claro que a diretoria não contrataria um meia de qualidade superior à de Renato. Seria ele o homem a juntar-se aos dois atacantes da frente. Melhor, então, optar pela troca de um zagueiro por um atacante. Após o empate contra o Flamengo de Guarulhos, sábado, por 2 a 2, Geninho tinha muitos elogios aos atacantes. "Com Deivid, Gil e Liédson poderemos ficar muitas vezes na cara do gol adversário", comentou o treinador. Não serão necessariamente esses três atacantes. Deivid condiciona sua permanência a um aumento de salário, o que não seduz Antonio Roque Citadini, vice-presidente de futebol do clube. Ele deixou claro que, se receber R$ 5 milhões, o Corinthians cederá Deivid. Sem pensar duas vezes. A saída do jogador pode ser facilitada, ainda mais se for confirmada a chegada de Lucas, atacante que fez sucesso no Atlético-PR em 1999 e depois não mostrou o mesmo futebol nem no Rennes (França) e nem no Cruzeiro. Quem não tem chances mesmo é Leandro, fadado à sina de eterno reserva. Mesmo se o time atuar com três atacantes, Capone jogará na estréia. Ocupará a lateral-direita, sendo Rogério deslocado para o meio-campo, sua função de origem. Uma formação provisória, enquanto Vampeta - que assina novo contrato nesta segunda-feira - não recupera a forma física ideal. Na terça-feira é o dia de Liédson assinar contrato e ser apresentado à torcida. Para ficar com ele, o Corinthians cedeu Fernando Baiano ao Flamengo. Com 26 anos, Liédson apareceu como uma tardia revelação do futebol brasileiro o ano passado. Depois de pouco sucesso no Coritiba, chegou ao Flamengo e marcou 14 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. Como os gols não tiveram em contrapartida o salário depositado no dia e nem no mês correto, resolveu deixar a Gávea.