Geninho aposenta estilo de Parreira O time do Corinthians que sob o comando do técnico Carlos Alberto Parreira se notabilizava por ser frio, abusar da troca de passes curtos, muitas vezes laterais, faz parte do passado. A equipe, agora dirigida por Geninho, mostrou nos raros treinos com bola que fez no Hotel dos Amoreiras, em Extrema, que será muito mais veloz no ataque e que terá jogadas em diagonal para surpreender o adversário. Não importa o esquema tático a ser adotado pelo novo treinador corintiano. No 3-5-2, usado sem nenhum brilhantismo no jogo-treino com o Mogi-Mirim, quarta-feira, ou no 4-4-3, esquema que será utilizado no jogo-treino deste sábado, às 10 horas, contra o Flamengo de Guarulhos, no Parque São Jorge, o time já vai mostrar algumas jogadas ensaiadas em Extrema. A principal delas terá a participação de Capone. Como fazia no Galatasaray, da Turquia, onde atuou por quatro anos, Capone vai usar a facilidade que tem para fazer lançamentos para tocar na diagonal para a entrada do meia Renato. Foi de uma jogada como esta que saiu o único gol da vitória corintiana sobre o Mogi-Mirim, por 1 a 0. Capone lançou e Renato girou de pé direito para marcar. Na gestão de Geninho, Renato terá ordens para se transformar em atacante quando o Corinthians estiver com a bola. Nesta sexta-feira, o treinador anunciou que na partida deste sábado a equipe vai atuar no 4-3-3. Capone, como fazia no Galatasaray, será lateral-direito e Rogério voltará à atuar como volante, como fazia no início de sua carreira e no Palmeiras. ?Não estou inventando nada. Apenas estou experimentando", disse o treinador, que não escondeu a sua preocupação com as dificuldades que a diretoria encontra para contratar reforços. ?Não está fácil. Quando tudo fica acertado com o jogador e o procurador, aparece a Justiça Trabalhista. Hoje em dia são muitos os interesses em jogo", afirmou, referindo-se ao caso do atacante Liédson, que só não foi apresentado como novo jogador corintiano por causa de uma pendência na Justiça Trabalhista. Sem muitas expectativas de conseguir reforços de expressão, Geninho procura introduzir seu estilo no comando do time. Nos intervalos dos treinos, o técnico reúne os jogadores na beirada do gramado e mostra para eles, na lousa, como quer que a equipe jogue. ?Com o quadro à frente eu procuro ser bem didático. Depois, vamos para o campo. A teoria não adianta nada sem a prática", diz o técnico. ?Muitos treinadores preferem utilizar o computador para fazer suas preleções. Eu prefiro mexer as pedras no quadro." No jogo-treino deste sábado contra o Flamengo de Guarulhos, o time deverá começar com Doni; Capone, Ânderson, Fábio Luciano e Kléber; Fabinho, Rogério e Renato; Deivid, Leandro e Gil.