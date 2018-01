Geninho aposta tudo para vencer Ponte O Corinthians vive neste domingo momento inusitado, pouco observado nas últimas competições: entra em campo pressionado a conquistar a vitória e com o técnico Geninho correndo sério risco de demissão. Até o empate diante da Ponte Preta, às 16 horas, no Moisés Lucarelli, pelo Brasileiro, está sendo encarado como tropeço. É o efeito da eliminação na Libertadores da América para o River Plate, somado às duas derrotas seguidas no Nacional, para São Caetano (1 a 0) e São Paulo (2 a 1). Leia mais no O Estado de S. Paulo