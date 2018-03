Geninho aprova reforço de Petkovic no Vasco O técnico Geninho deu aval nesta terça-feira para que o Vasco contrate o meia Petkovic, com quem ele já trabalhou no Vitória. De acordo com o treinador, o reforço do iugoslavo aumentaria a qualidade do elenco do clube, além de ser a solução ideal para o setor ofensivo da equipe. "Tenho um excelente relacionamento pessoal e profissional com o Petkovic. Tanto que, quando ele estava no Flamengo e no Vasco, sempre vinha conversar comigo ao final das partidas", disse Geninho. "É um jogador diferenciado e de qualidade." O vice-presidente de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, já entrou em contato com Petkovic e acertou as bases do contrato. Na noite desta terça-feira deve acontecer uma reunião com o seu empresário, Josias Cardoso. Com a chegada de Petkovic, Geninho ainda espera a contratação de um zagueiro e de um lateral-direito. O treinador informou também que o atacante Donizete, o lateral-direito Alex Silva e o zagueiro Santiago foram dispensados do elenco. "Preferi liberá-los para serem utilizados em outros clubes, já que aqui não teriam mais espaço", justificou.