Geninho assume riscos contra América Depois de uma semana conturbada, repleta de polêmicas, dúvidas e indefinições, o técnico Geninho finalmente chegou a uma conclusão sobre como armar o time do Corinthians para a decisiva partida de domingo, às 11 horas, contra o América, em São José do Rio Preto. E não serão poucas as mudanças em relação ao grupo que foi derrotado pelo São Caetano por 3 a 0, em pleno Pacaembu. No ataque, Fumagalli entra no lugar de Liedson, suspenso. Lucas era a primeira opção, mas sofreu lesão no pé esquerdo. Mas o setor mais visado é o meio-campo. Fabrício substitui Fabinho, que também vai cumprir suspensão, enquanto Jorge Wagner fará sua estréia. Renato fica no banco. O treinador corintiano sabe que corre riscos ao trocar três jogadores de uma só vez, sobretudo por escalar atletas que há algum tempo não participam de partidas completas. O problema é que se perder ou - dependendo de outros resultados - empatar, o clube pode ficar fora do Campeonato Paulista. Assim, qualquer tentativa para permanecer vivo na competição tem de ser feita agora. "Não posso ficar lamentando a saída desse ou daquele jogador. O negócio é montar o time com o que temos e fazer o que for possível para nos mantermos vivos no campeonato", explicou Geninho. A equipe do Parque São Jorge é a terceira colocada do grupo 3, com 7 pontos em quatro partidas, mesmo número da Portuguesa, que tem um jogo a mais. Se não vencer no domingo, o Corinthians terá de brigar por uma das duas vagas preenchidas pelo índice técnico. Já ao América, na vice-liderança do grupo, com 10 pontos e cinco jogos, basta um empate para garantir passagem para a próxima fase. A primeira posição é do São Caetano, com 12 pontos em quatro rodadas. O time do ABC ainda não sofreu gols no Paulistão. Pressão - Qualquer estréia é precedida de ansiedade e expectativa. Mas o meia Jorge Wagner se vê diante de situação ainda pior. Recai sobre ele a esperança de torcedores, dirigentes e integrantes da comissão técnica para que se torne o articulador das jogadas. Desde a ida de Ricardinho para o São Paulo, no meio do ano passado, essa tem sido a posição mais carente do time. Renato tentou preenchê-la, mas não correspondeu. "É hora de jogar. Não sou a solução dos problemas, mas é bom saber que terei a chance de mostrar meu futebol aqui no Corinthians", afirmou o estreante. Já o atacante Gil deixou o campo mais cedo no treino desta sexta-feira. Ele voltou a sentir dores musculares e Geninho achou melhor poupá-lo. "O Gil não deve ser problema para nós. Ele ainda estava com alguma coisinha e preferimos deixá-lo de fora??, disse o treinador.