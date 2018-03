Geninho busca dar moral para os mais jovens A ordem no Vasco é esquecer a eliminação na Copa do Brasil e pensar exclusivamente no Flamengo, adversário da decisão do Campeonato Estadual, no domingo. Nesta sexta, o técnico Geninho e seus auxiliares se reuniram por 45 minutos com os jogadores. Após a reunião, o treinador, o meia Beto e o atacante Valdir continuaram a conversar por mais 15 minutos. O tema abordado era notório: a necessidade de dar apoio aos jogadores mais jovens e passar confiança ao elenco. Praticamente de fora da decisão do Campeonato Estadual, por causa de lesão na panturrilha esquerda, o meia Marcelinho lamentou a eliminação, mas ressaltou a qualidade do time vascaíno. "Foi uma fatalidade. Tanto é que contra o Fluminense demos show. Mas perdemos uma chance incrível de conquistar um torneio que dá vaga para a disputa da Taça Libertadores." Dois jogadores podem ficar fora da final do Estadual. O meia Róbson Luiz e o zagueiro Henrique saíram do jogo contra o XV de Novembro lesionados e serão reavaliados no sábado. O médico Alexandre Campello está otimista com relação à recuperação dos atletas. "O Róbson sentiu uma dor forte no joelho esquerdo e preocupa mais do que o Henrique. Mas acredito que os dois irão atuar."