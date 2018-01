Geninho chega atrasado e é multado A primeira experiência de Geninho em Itaquera rendeu um prejuízo ao treinador: R$ 50 de multa pelo atraso de cinco minutos. A chegada de Geninho ao campo onde os jogadores já faziam o aquecimento também não poderia ter sido mais divertida: o técnico foi recebido com aplausos pelo grupo. "Olha só a caixinha engordando", gritou um deles, do outro lado do campo. Depois do treino, o treinador explicou que se atrasou principalmente pelo congestionamento na avenida Juntas Provisórias, na zona sul da Capital, onde as obras do fura-fila comprometem o tráfego. "Fiquei uns 45 minutos literalmente parado ali". Geninho só usou aquele caminho porque passou a segunda-feira de folga em Santos, ao lado da família. "Sai cedo de casa mas não contava com um trânsito tão congestionado". Mesmo sendo o chefe, aceitou a multa. "Sou uma pessoa muito rigorosa com os horários e não tenho privilégios apenas porque sou o treinador. Cheguei atrasado e vou pagar a multa. Nada mais justo", resignou-se o técnico. Em seguida, vendo que os jogadores se divertiam com a punição, acrescentou. "É uma festa quando eles podem nos multar".