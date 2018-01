Geninho comanda treino com ?golzinho? O técnico Geninho resolveu não forçar o ritmo dos treinamentos para amenizar o clima de alerta que começa a rondar o Corinthians, depois de duas derrotas seguidas no Brasileiro (São Caetano e São Paulo). Após o treino físico desta quinta-feira, na Vila Olímpica, fez uma disputa de "golzinho" para relaxar, na preparação para enfrentar a Ponte Preta, domingo, às 16 horas, em Campinas. As partidas com gols reduzidos, disputadas normalmente nas ruas pela garotada, ajuda a aproveitar os espaços curtos, ter pontaria, e raciocínio rápido. Além de descontrair depois de exaustivo e longo teste físico. Não era permitido dar mais do que dois toques na bola e os time não podiam ter mais de quatro atletas. A atitude do treinador foi aprovada por todos os atletas, que se divertiram com os gols - muito mais com os erros bisonhos dos companheiros - e deram boas gargalhadas. "Se você não tem alegria, é melhor pegar o bonezinho e fazer outra coisa na vida", disse Liedson. "Ajuda na habilidade e velocidade de raciocínio do jogador", afirmou Fabrício, um dos mais empolgados da brincadeira, que até pensou em atuar sem as chuteiras, como fazia no passado. Só a notícia de que pode ser julgado e suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela "intimidação" feita a Rico, no clássico contra o São Paulo, tirou o sorriso do rosto do volante - ele e Rogério dirigiram-se de forma ríspida ao atacante para tirar satisfações depois de uma falta do zagueiro Anderson, que resultou na expulsão do corintiano. "Apenas falei para ele não fazer graça, uma coisa normal de jogo." O lateral - na derrota por 2 a 1 era o capitão do time, já que o zagueiro Fábio Luciano está com a seleção brasileira - também enfrentará o tribunal. Mas demonstrou tranqüilidade, não acreditando em suspensão. "Defendi o meu lado, não gostei da atitude do Rico e fui pedir para que não fizesse graça", justificou. "E não me arrependo do que falei."