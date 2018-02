Geninho comemora conquista pessoal O técnico Geninho não conseguiu esconder que o título do Campeonato Paulista, o 25.º da história do Corinthians, foi para ele uma vitória pessoal. Com a conquista, conseguiu, enfim, achar seu espaço dentro do Parque São Jorge, onde a figura de seu antecessor, Carlos Alberto Parreira, ainda era marcante. "É a vitória do trabalho. Não dá para negar que quando cheguei ao Corinthians a lembrança que o clube tinha do Parreira era muito forte. Consegui superá-la. Também nunca neguei que queria demais um título do Paulista. Trabalho há muito tempo em São Paulo, como jogador e treinador, e nunca tinha sido campeão aqui. Agora, consegui", dizia o treinador corintiano, emocionado. O vice-presidente Antônio Roque Citadini também tinha motivos de sobra para comemorar. Só o fato de o time não ter precisado do confuso regulamento da competição para levantar a taça já era uma grande coisa. Foi Citadini quem lutou, primeiro no Comitê Executivo, posteriormente no TJD paulista e no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio, para fazer prevalecer o direito do clube. "Desde o início da polêmica eu procurei ser radical na ação e moderado nas palavras. O resultado está aí. O Corinthians tem mais títulos conquistados no Morumbi, mais do que o próprio São Paulo, que é o dono do estádio. Os jogadores do Corinthians fizeram o regulamento. Agora vamos ganhar a Libertadores da América, apesar de eu não achar que essa competição seja tão importante assim", discursou. O lateral-direito Rogério, com a faixa de campeão paulista de 2003 no peito, não tinha dúvidas. Vampeta, com as declarações que fez durante a semana, deixou os nervos dos jogadores do São Paulo em frangalhos. "É, alguns jogadores do São Paulo entraram em campo revoltados com as declarações do Vampeta. O Reinaldo, que normalmente é um jogador tranquilo, entrou nervoso e acabou sendo expulso de campo, junto com o Kléber", lembrou. O goleiro Doni finalmente caiu nos braços da torcida. Com a bela atuação deste sábado -fez quatro grandes defesas na partida, uma no primeiro tempo e três no segundo-, ouviu seu nome ser gritado pela massa. "Sou campeão. Como titular é o meu primeiro título. Faz só um ano e dois meses que estou aqui. É o terceiro título que eu ajudo a conquistar. Ver a Fiel gritar o meu nome é emocionante. Quero festejar junto com ela", gritava o goleiro, sem conseguir conter as lágrimas. O meia Jorge Wagner, autor de dois gols na decisão, preferiu comentar os momentos de indecisão que o time viveu no início do segundo tempo. "Relaxamos um pouco no início do segundo. Além disso, era normal que o São Paulo voltasse do intervalo em cima do Corinthians. Mas depois voltamos a comandar a partida e somos campeões. Estou muito feliz com essa primeira conquista no Corinthians." Na segunda-feira, às 10 horas, o time viaja para o México. Quarta-feira enfrenta o Cruz Azul, pela Copa Libertadores da América. Na competição sul-americana, a equipe tem 100 % de aproveitamento, com três vitórias em três jogos disputados.