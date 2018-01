Geninho confirma convite de Citadini O técnico do Atlético-MG, Geninho, confirmou hoje que foi convidado para dirigir o Corinthians. O time paulista perdeu o treinador Carlos Alberto Parreira, que irá assumir o comando da Seleção Brasileira. De acordo com a Assessoria de Imprensa do clube mineiro, o técnico do Galo almoçou hoje com o vice-presidente do Timão, Antônio Roque Citadini e com o gerente Edvar Simões. Geninho prometeu anunciar nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, em entrevista coletiva, se continuará no Atlético ou se irá para o Parque São Jorge.