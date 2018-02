Geninho confirma Fumagalli no time Depois do treino na manhã desta sexta-feira, o último antes da final contra o São Paulo, o técnico Geninho confirmou a equipe titular do Corinthians que entra em campo neste sábado, às 18 horas, no Morumbi. Fumagalli será o substituto de Leandro, que está suspenso. ?Preferi não mexer na estrutura do time?, justificou o treinador, ao comentar a escolha do atacante, já que ele também pensava em usar o zagueiro César ou volante Fabrício.