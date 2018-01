Geninho confirma Lucas no time O técnico Geninho já resolveu um dos problemas que tinha para a partida de domingo, contra o América, em São José do Rio Preto. Lucas foi confirmado no ataque, no lugar de Liedson, expulso na derrota por 3 a 0 para o São Caetano. A questão agora é definir quem vai preencher a vaga deixada pelo volante Fabinho, que também recebeu cartão vermelho. Fabrício é o primeiro da lista. "Ele (Lucas) já vem batalhando por essa chance desde que chegou aqui e agora vai ter o desafio pela frente", afirmou Geninho. "O resto eu sinceramente ainda não decidi." Lucas, por sua vez, disse correr contra o tempo. "É uma ótima notícia, afinal tenho só seis meses aqui para mostrar o meu futebol e me manter na equipe", disse o atacante. Mas as mudanças na equipe não param por aí. O desempenho contra o São Caetano foi considerado péssimo pelo grupo corintiano e motivou até reunião entre os jogadores e o treinador. O meia Jorge Wagner, depois de intensos trabalhos de condicionamento físico, deve ocupar o lugar de Renato no time titular. Na zaga, Capone finalmente está com a documentação regularizada e pronto para jogar. Depois da conversa com o grupo, Geninho mostrou no treinamento com bola qual vai ser sua maior preocupação durante a semana: a movimentação dos jogadores em campo. A idéia é fazer com que os atletas atuem em diferentes partes do gramado, o que, em tese, dificultaria a marcação adversária. Devotos - Depois de reclamar dos torcedores que chamaram Geninho de "burro" e gritaram o nome de Carlos Alberto Parreira e ameaçar aumentar o preço do ingresso das numeradas, o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, soltou nesta terça-feira outra das suas afirmações polêmicas. "O torcedor tem de ir para o estádio como vai para a igreja. Ninguém chega para o padre e diz que não aceita determinada norma. Todos tem de estar do mesmo lado.?