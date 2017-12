Geninho: confronto à vista com a Gaviões A perda do apoio da Gaviões da Fiel pode mudar o futuro de Geninho no Corinthians. A partir de amanhã, contra o Inter, no Pacaembu, a torcida vai fazer pressão para que o técnico peça demissão. Geninho decidiu enfrentar a Gaviões, mas admitiu que pode ceder se a situação ficar insustentável. ?Se começar a me incomodar eu posso sair?, avisa o treinador. Leia mais no Jornal da Tarde