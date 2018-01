Geninho conhece melhor os vascaínos A avaliação do técnico Geninho, da primeira semana de treinos do Vasco este ano foi muito boa. Apesar de a equipe ter trabalhado apenas a parte física, o treinador considerou muito oportuno o reencontro dos atletas e o rendimento do grupo. Foram ao todo dez períodos de atividades físicas. "Estão todos concentrados e a gente assim conhece sempre um pouquinho mais de cada um", disse Geninho. O Vasco treina em tempo integral no Vasco-Barra, de onde os jogadores não tem autorização para sair. Os treinos com bola só estão previstos para daqui a nove dias, quando Geninho deve comandar pelo menos três coletivos por semana, até a estréia do clube no Campeonato Carioca, dia 24.