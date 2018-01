Geninho conversa para reerguer Santos O técnico Geninho reuniu todo o elenco do Santos nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e conversou durante 30 minutos com os jogadores. O assunto foi um só: esquecer a derrota em casa para o Botafogo e a conseqüente eliminação no Rio-São Paulo. A ordem é motivar o grupo para o jogo de sábado, contra o União São João, em Araras, pelo Campeonato Paulista. Depois da conversa com Geninho, o atacante Dodô comentou com os jornalistas que "foi ruim ter perdido a chance de disputar o Rio-São Paulo, mas agora essa competição já faz parte do passado e só temos que pensar no Paulista, que é um campeonato diferente, é uma outra história". "Às vezes, o time sofre uma derrota em momentos inoportunos", avaliou Geninho, admitindo que perder o jogo para o Botafogo "repercute de maneira forte, pela boa campanha do time e pela expectativa gerada". Mesmo com o pedido de Geninho para esquecer o Rio-São Paulo, os jogadores não deixaram de lamentar a atuação do árbitro carioca Amaurilio Marcharetti Saleão, apontado pelos santistas como o responsável pela derrota para o Botafogo. "Se ele tivesse marcado o pênalti, a história do jogo seria outra", avaliou o meia Renato, que sofreu uma falta do goleiro Wagner dentro da área da equipe carioca, mas o árbitro nada marcou. Geninho também criticou Amaurílio Saleão. Segundo o treinador, o árbitro "errou muito no jogo todo e não prejudicou somente o Santos". No caso do pênalti não marcado, o técnico santista admite que o lance acabou perturbando seu time, "que depois disso não se encontrou em campo". Apesar dos erros do árbitro, Geninho não poupou críticas aos seus jogadores. ?Muitos sentiram o lado emocional e o meio-de-campo ficou bastante abalado, preocupando-se mais com a arbitragem do que com o Botafogo", disse ele. Temor - Há uma preocupação de que a Via Belmiro possa ser interditada depois dos incidentes do jogo de quarta-feira, quando um torcedor invadiu o campo e os jogadores tentaram agredir o juiz e foram contidos pelo auxiliar-técnico Serginho Chulapa e pelo massagista Ari Jarrão. No final, torcedores ainda puxaram os fios dos equipamentos da TV Globo, ameaçando os jornalistas da emissora. O Santos não jogará mais na Vila Belmiro pelo Paulista, conforme prevê o regulamento. Mas, a partir de março, a equipe disputará a Copa do Brasil, quando deverá mandar os jogos em seu estádio.