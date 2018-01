Geninho cotado para dirigir o Peru De acordo com o jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte, o técnico Geninho é um dos cotados pela Confederação Peruana de Futebol para dirigir a seleção daquele país. O treinador atleticano teria confirmado que foi sondado antes do Natal, mas que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. Geninho tem contrato com o Galo até dezembro de 2003. A assessoria de imprensa disse que o clube mineiro desconhece o assunto.