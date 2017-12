Geninho critica atuação corintiana O técnico Geninho ficou muito irritado com a atuação do Corinthians na derrota para o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã, e disse que sua equipe parecia estar "disputando um amistoso". Para ele, a equipe esteve "muito frouxa", sem aplicação e "pegada". Ele afirmou ainda que um dos principais defeitos do Corinthians foi a falta de apoio dos jogadores de meio-de-campo ao ataque. "Tinham que ter encostado mais", reclamou o treinador, lamentando a eliminação precoce na Copa Sul-Americana. "Agora é concentrar de novo no Campeonato Brasileiro", disse Geninho. Ele temia que a substituição de André Luiz por Jamelli ainda na primeira etapa deixaria o time mais desguarnecido. André saiu por contusão. Para Jamelli, o Corinthians perdeu porque "tomou dois gols bestas". "O Fluminense passou depois a tocar a bola e administrar o resultado", disse o atacante. O atacante Gil frisou que o time pecou ao errar muitos passes e procurar pouco as tabelas. "Tínhamos que chegar mais, inclusive depois da entrada do Jamelli, mas isso não ocorreu." Robert, que também teve atuação discreta, preferiu elogiar os atletas do Fluminense, que não vencia havia nove partidas. "Eles jogaram bem armados, bem fechados", afirmou. O meia corintiano destacou que o importante passa a ser a disputa do Brasileiro e pediu crédito à torcida corintiana. Mesmo discurso do lateral Rogério, para quem a situação do Corinthians na Copa Sul-Americana já havia ficado muito complicada após a derrota no jogo de estréia, para o Atlético-MG.