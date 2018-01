Geninho: críticas de Citadini não me afetam As críticas do vice-presidente Antonio Roque Citadini sugerindo que os técnicos brasileiros não ousam, não atingiram Geninho. "Acho que ele não se referiu a mim. Então, não me afeta." Mesmo assim, o treinador emendou uma resposta hoje. "Estou entre os técnicos com melhor índice de aproveitamento no clube nos últimos dez anos e o meu ataque é o segundo melhor do Brasileiro. Se ele falou, disse bobagem." Na mesma entrevista, Citadini havia criticado o desempenho da equipe contra o São Caetano - derrota por 1 a 0, domingo, no Estádio Anacleto Campanella. Nesse aspecto, Geninho concordou, em parte, com o dirigente. "No primeiro tempo, concordo com ele. Mas no segundo o jogo foi feio porque o São Caetano recuou e fez inúmeras faltas." De certa maneira, a polêmica serviu para abafar o mal-estar gerado pela falta de estrutura da Vila Olímpica, na Rodovia Ayrton Senna, no caminho do Aeroporto de Cumbica - , onde o time treinou pela primeira vez, hoje. Como não há a menor infra-estrutura no local, os jogadores tiveram de se trocar e tomar banho no Parque São Jorge. A diretoria providenciou quatro banheiros químicos. Apesar do desconforto, ninguém reclamou. "Um vai ter de suportar o cheirinho do outro", brincou o atacante Liedson, que volta ao time no clássico de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. Mesmo com a falta de infra-estrutura, o Corinthians vai treinar a semana toda na Vila. O gramado do Parque São Jorge e os campos no CT de Itaquera passam por reformas.