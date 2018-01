Geninho dá conselhos a Deivid O atacante Deivid não participou do coletivo de hoje, no Parque São Jorge, mas foi o centro das atenções no Corinthians. O jogador que está reivindicando aumento salarial, sentiu dores musculares nas pernas e deu lugar a Fumagalli. "A princípio, Deivid será o titular contra o Marília", disse o técnico Geninho. Sobre o impasse entre o jogador, que hoje não quis dar entrevistas, e a diretoria do Corinthians, Geninho afirmou que não interfere em questões financeiras, mas deixou claro que o jogador corre o risco de perder a posição. "Acho que cada um tem o direito escolher o seu caminho. Mas o fato é que, se ele ficar de fora, tem outros jogadores loucos por uma oportunidade." Fumagalli torce por uma chance. "Depois de sete meses, não vejo a hora de voltar." Geninho diz que conversou com Deivid e ponderou que uma saída para o Flamengo ou para o Cruzeiro podem não ser vantajosas. "O Flamengo está com problemas. O Cruzeiro tem excelente estrutura, mas Deivid não terá a mesma visibilidade atuando fora de São Paulo." Sobre o caso do atacante, o diretor de futebol, Edvar Simões, afirmou que pouca coisa será feita até segunda-feira. Segundo o dirigente, o procurador do atacante, Jorge Morais, está viajando e só deverá apresentar as propostas recebidas pelo jogador no início da semana. O dirigente corintiano não comentou sobre a possível contratação do meia Jorge Wagner, do Cruzeiro, e do goleiro Tavarelli, do Olimpia, mas confirmou que a regulamentação da documentação de Fumagalli e Lucas está praticamente acertada. O Corinthians fará sua estréia contra o Marília, sábado, com improvisações. Sem o volante Vampeta, fora de forma, e de seu reserva, Fabrício, que está na seleção brasileira sub-23, Geninho colocar o lateral Rogério no meio-de-campo e o zagueiro Capone na lateral pois o substituto de Rogério, Ângelo, está na seleção sub-20. Liedson - No treino de hoje, o atacante Liedson recebeu uma pancada no joelho do zagueiro Anderson, e precisou sair de campo. Segundo o médico do clube, a contusão não é grave, mas o jogador ficará em observação até amanhã.