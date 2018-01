Geninho define o Goiás para a partida A suspeita de contusão foi superada e o zagueiro André Leone está confirmado no time titular do Goiás para o jogo deste domingo, às 16 horas contra o Corinthians. O técnico Geninho também definiu que o volante Cléber será o marcador do argentino Tevez. Assim, a escalação é: Harlei; Paulo Baier, André Leone, Aldo e Jadilson; Rafael Dias, Cléber, Cléber Gaúcho e Rodrigo Tabata; Roni e Souza. ?Vencer o Corinthians na partida final é muito importante para os jogadores do Goiás?, disse o atacante Souza, autor de 17 gols na competição. ?Mesmo que nossa equipe tenha alcançado o objetivo de se classificar para a Libertadores, vencer o Corinthians faz parte do espetáculo?, acredita o jogador alviverde.