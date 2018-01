Geninho define substitutos dos selecionados Base do time e da comissão técnica da seleção principal que vai disputar a Copa das Confederações, na segunda quinzena, na França. Base da seleção Sub-20. Ao mesmo tempo que a diretoria do Corinthians festeja o sucesso de seus atletas ? e, claro, o iminente retorno financeiro que tal exposição pode dar ao clube ?, o técnico Geninho, que se diz feliz, começa a analisar a dimensão de seu problema. A principal pergunta no Parque São Jorge é: como armar o time com tantos desfalques? O técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, causou desfalques em quase todos os setores. Na zaga a ausência será o capitão Fábio Luciano, na lateral Kléber e no ataque Gil. ?E olha que o pior não é nem isso. De um jeito ou de outro a equipe vai jogar. Complicado mesmo é que, uma vez no campo, ninguém quer saber quem está jogando. O Corinthians tem de vencer sempre. E vamos ser cobrados para isso?, afirmou. Dessa forma, a esperança do treinador é a disposição daqueles que vão entrar no time. ?Assim como esses jogadores que foram convocados vão querer demonstrar para o Parreira que têm condições de permanecer na seleção para a disputa das eliminatórias, aqueles que vão substituí-los aqui também entram com o mesmo objetivo: continuar na equipe mesmo quando os titulares voltarem?, observou Geninho. ?E isso é bastante saudável.? Quebra-cabeça ? Para a partida contra o São Caetano, domingo, às 16 horas, no Anacleto Campanella, pelo Campeonato Brasileiro, o único desfalque será o atacante Liedson, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar entra Leandro Amaral. Os três convocados jogam e, à noite, embarcam com a seleção para a Nigéria, onde disputam amistoso dia 11 e, de lá, seguem para a França. Nos jogos seguintes, Geninho já definiu os substitutos. César entra na zaga, Roger será o lateral-esquerdo e Leandro Amaral formará dupla ao lado de Liedson. Outra novidade é a presença do atacante Lucas no banco após quatro meses afastado por causa de fratura no pé esquerdo.