Geninho define time com Cocito e Moreno O técnico Geninho anunciou neste sábado, no início da tarde, a equipe do Corinthians que vai enfrentar o Atlético-PR no domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba. Depois de quase uma semana de mistério, o técnico decidiu que o lateral-esquerdo Moreno vai ocupar a vaga de Kléber. Decidiu ainda que o volante Cocito vai substituir Pingo e será o companheiro de Fabinho no meio-de-campo. O treinador ficou irritado ao ver a repercussão negativa das declarações que deu no início da semana, quando disse que um empate em Curitiba seria um bom resultado. ?Muitas vezes as pessoas distorcem o que a gente diz. Eu sempre digo que o Corinthians sempre entra para ganhar. Em nenhum jogo nós pensamos diferente. Acontece que o time do Atlético é bom e joga em casa. Diante disso, o empate não pode ser encarado como se fosse um derrota?, disse o treinador. O treinador, no entanto, reconhece que em um campeonato de pontos corridos, o empate só é um bom resultado em determinadas circunstâncias. ?O placar de 3 a 3 contra a Ponte Preta foi bom pois tiramos uma vantagem de dois gols do adversário", exemplifica. "Mas, como temos que correr atrás dos líderes, nosso objetivo vai ser sempre vencer", destaca. O treinador disse que deixou claro para os jogadores a forma como quer ver o time atuando. ?Com a bola, liberdade para jogar; sem ela, a obrigação é marcar o adversário". Segundo ele, assim como os laterais e os volantes podem chegar à frente, os atacantes e os meias têm a obrigação de ajudar a defesa. Geninho conhece bem a Arena da Baixada, onde foi campeão brasileiro em 2001. "A equipe do Atlético cresce muito em seu estádio, onde tem um retrospecto favorável. Como o time é composto por jovens que saíram dali mesmo, eles crescem com o apoio da torcida", comenta o treinador. A equipe do Corinthians deve começar a partida contra o Atlético com Doni, Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Moreno; Fabinho, Cocito, Jorge Wagner e Leandro; Liedson e Gil.