Geninho define time do Corinthians O Corinthians terá três novidades para a partida de domingo, contra o América de Rio Preto, num jogo que pode ser decisivo para as pretensões do time no Campeonato Paulista. Depois dos treinos da manhã desta sexta-feira, o técnico Geninho definiu a equipe titular com três alterações em relação ao grupo que iniciou a partida contra o São Caetano, na rodada anterior, quando o Corinthians foi derrotado por 3 a 0. Suspensos, Fabinho e Liedson vão dar lugar, respectivamente, a Fabrício e Fumagali. Outra mudança é de ordem tática. Depois de quase duas semanas de preparação, o meia Jorge Wagner deverá fazer sua estréia. Ele vai ocupar a vaga de Renato que, desde a saída de Ricardinho, no inicio do segundo semestre do ano passado, ainda não conseguiu se firmar como titular. Geninho diz que as alterações não devem implicar em mudança na forma de o time atuar. ?Espero que não mude muito, porque estamos tentando manter o mesmo esquema?, explicou. O time do Corinthians embarca na tarde desta sexta-feira em vôo fretado para São José do Rio Preto. A partida está marcada para domingo às 11 horas.