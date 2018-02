Geninho define time para o clássico O técnico Geninho já tem o time do Corinthians definido para a partida deste sábado contra o Palmeiras, que vale uma vaga na decisão do Campeonato Paulista. Depois dos treinos da manhã, o técnico confirmou as entradas de Gil, no ataque, e de Fabrício, no meio-de- campo. Gil volta ao time depois de três jogos fora, em tratamento de uma lesão muscular. Ele vai ocupar a vaga de Fumagalli. Fabrício, por sua vez, vai entrar na vaga de Fabinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No início da tarde, os jogadores seguiram para a concentração. O jogo começa às 18 horas e o Corinthians joga por um empate.