Geninho deve assumir comando do Vasco O Vasco deve anunciar oficialmente nesta segunda-feira o nome de Geninho como o novo treinador do clube. Ele substituiria Mauro Galvão no comando da equipe durante o ano de 2004. O assessor de imprensa do Vasco, Roberto Garófalo, não quis confirmar a informação. Mas, depois, deixou uma pista de que já houve o acordo. "A opção do Vasco chama-se Geninho e pronto. Vamos esperar segunda-feira, quando o presidente Eurico Miranda vai se pronunciar." Geninho foi campeão brasileiro em 2001 pelo Atlético-PR. Atualmente, estava desempregado, depois de uma passagem pelo Corinthians.