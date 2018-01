Geninho deve assumir o Flamengo O técnico Geninho, ex-Corinthians, deve ser anunciado como o novo treinador do Flamengo, após o pedido de demissão de Oswaldo de Oliveira. Geninho confirmou ter sido procurado pelo supervisor da equipe Paulo Angione, na tarde de segunda-feira. Ele acrescentou que já fez uma proposta e o clube carioca apresentou a contraproposta. Porém, os valores não foram divulgados. Segundo o treinador, os números estão se aproximando e a negociação está evoluindo. O que pode pesar contra o treinador é o fato de torcedores e dirigentes não terem aprovado o seu nome. Nesta terça-feira à tarde, o vice de Futebol, Eduardo Moraes, não quis anunciar a contratação do treinador. Para ele, as negociações ainda não avançaram. O motivo: falta o acerto salarial, que atualmente é o principal problema dos atletas. Os meses de agosto e setembro ainda não foram pagos. A diretoria reuniu os jogadores a fim de dar satisfação e estimular a equipe para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de sábado, contra o Paysandu, no Maracanã, é bem possível que o time seja dirigido por Waldemar Lemos, ex-auxiliar de Oswaldo.