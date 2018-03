Geninho deve colocar Moreno na lateral O técnico Geninho deve apostar em Moreno Aoás Vidal, de 20 anos, para o lugar do lateral-esquerdo Kléber, que sofreu lesão muscular na coxa esquerda e ficará de três a quatro semanas sem poder atuar pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro. Para a posição, ele tem mais duas opções: Roger e Vinícius, que prefere ser chamado de "Fininho", apelido que traz do time de juniores. Mas basta uma rápida conversa com o treinador para perceber que Moreno tem a preferência e pode jogar no domingo, contra o Atlético, em Curitiba. "Só coloquei o Vinícius para jogar contra o Fluminense porque o Moreno teve problemas estomacais. Se não fosse isso, não ficaria nem no banco de reservas", admitiu Geninho nesta terça-feira, no CT de Itaquera. Fininho subiu há menos de um mês do time de juniores para a equipe profissional. Sua promoção ocorreu por causa de uma emergência. Kléber tinha ido para a seleção brasileira que fracassou na Copa das Confederações, na França, e Roger ainda mostrava abatimento por ter sido expulso no segundo jogo das oitavas-de-final da Copa Libertadores, contra o River Plate, no Morumbi, que tirou o Corinthians da competição. Apesar de ter tido atuação elogiada em Campinas, no empate (3 a 3) que o time arrancou da Ponte, Fininho mostrou nervosismo no jogo de domingo, contra o Fluminense, na vitória corintiana por 1 a 0. "Ele não começou bem a partida. Por causa disso, acabou ficando inseguro e começou a recuar a bola para o goleiro. Só conseguiu melhorar no fim", analisou Geninho. Moreno integrou recentemente a seleção brasileira Sub-20. É tido por Geninho e integrantes da comissão técnica como um jogador de boa técnica, que chegou até a ser cogitado para jogar como meia de articulação da equipe. "Ele também pode fazer essa função. Mas no momento penso em aproveitá-lo na lateral esquerda", revelou o treinador. Na visão de Geninho, a falta de um jogador criativo para municiar os atacantes continua sendo o grande problema do Corinthians. "Depois que o Vampeta se contundiu, não conseguimos um jogador para fazer essa função. Com o Vampeta, o Corinthians estava voando. Sem ele, estamos enfrentando problemas no meio-de-campo."