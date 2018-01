Geninho: dez dias sem falar de futebol A noite e a o dia seguinte ao maior vexame do Corinthians na história do Brasileirão - a derrota por 6 a 1 para o Juventude - foram de poucas conversas e constrangimento. Após o jogo, a delegação retornou ao Hotel Intercity, por volta das 19h30, onde estava hospedada. Os jogadores jantaram e logo foram para os apartamentos. Às 6 horas desta segunda-feira, todos estavam prontos para o retorno a São Paulo. Mas, a forte neblina que encobriu a cidade forçou a mudança de planos e os atletas retornaram aos quartos. O Corinthians tinha previsão de voltar em avião fretado que o havia trazido à cidade. No saguão do hotel, circulavam alguns dirigentes, assessores e seguranças. Muitos deles liam reproduções e fax de jornais paulistas com a repercussão da derrota. O técnico Geninho, que pediu demissão logo após o final da partida, desceu por volta das 11 horas. "Não falo sobre futebol. Encerrei a minha quota. Vou ficar uns 10 dias sem falar", disse o técnico. O vice-presidente, Antonio Roque Citadini, andava de um lado para o outro. Falava com um, ficava sozinho em outros momentos, deixando transparecer uma grande preocupação. Perguntado sobre a noite mal dormida, ele procurou minimizar. "A gente está acostumado a isso. É normal em time grande". Sobre o novo técnico, o dirigente disse que "o clube tem um plano. Vamos aguardar as próximas horas". Em relação à oposição que enfrenta de conselheiros e torcedores, Citadini considera "uma coisa normal". Por volta das 11h30, os jogadores desceram para o almoço. Por ser um dia de folga, a assessoria de imprensa declarou que eles não poderiam dar entrevistas. "Não se deve a resultados, mas uma norma do clube".