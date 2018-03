Geninho discute seu futuro no Santos A delegação do Santos retornou nesta terça-feira da excursão à Coréia do Sul, onde o time venceu o amistoso com o Ilhwa Chunma por 2 a 1, no domingo. Ao chegar ao País, o técnico Geninho revelou que irá conversar com o presidente Marcelo Teixeira, provavelmente amanhã, para definir sua situação no clube. Geninho tem contrato de mais um mês e admitiu que, havendo interesse do clube, pode continuar dirigindo a equipe do Santos, iniciando imediatamente a formação do elenco que disputará o Brasileiro. O centroavante Rodrigão foi emprestado ao Sport de Recife para a disputar as finais do Campeonato Pernambucano.