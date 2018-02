Geninho diz que empate satisfaz Menos de dois dias depois de conquistar seu 25º título Estadual, a equipe do Corinthians embarcou no final da manhã desta segunda-feira para a Cidade do México, onde na quarta-feira enfrenta o Cruz Azul, na partida em que pode garantir sua vaga na segunda fase da Copa Libertadores da América. Pouco antes do embarque, no aeroporto de Cumbica, o técnico Geninho lembrou que ?a festa acabou?. O treinador exige concentração total na Libertadores a partir de agora. ?É importante que todos saibam que as comemorações acabaram. A partir de agora, só teremos trabalho. Vamos enfrentar um adversário muito motivado. O Cruz Azul vai jogar suas últimas esperanças de classificação e isso complica muito?, advertiu ele.? O treinador lembrou ainda de um outro fator complicador: a altitude. ?Vamos buscar a vitória, mas se conseguirmos um empate estará muito bom?, disse. O Corinthians lidera o grupo 8 com 9 pontos ganhos e se empatar, garante vaga nas oitavas-de-final com duas rodadas de antecedência. O uruguaio Fênix está em segundo, com seis pontos. The Strongest (BOL) e Cruz Azul (MEX) dividem a última posição, com apenas 3 pontos.