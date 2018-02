Geninho: dúvida para o lugar de Pet O técnico do Vasco, Geninho, ainda não decidiu quem será o substituto do meia Petkovic, que vai cumprir suspensão automática, e do atacante Alex Alves, suspenso por três dias por ter faltado ao treino de terça-feira. Contratado ao Madureira, a jovem revelação Muriqui pode ser escalado, mas o treinador ainda não sabe em qual posição o atleta rende mais: se no ataque ou no meio. "No Madureira eu jogava como atacante e recuava até o meio-de-campo. Jogo em qualquer lugar, o importante é ajudar o clube a vencer", disse Muriqui. O atacante André treinou nesta quinta-feira à tarde no lugar de Alex Alves, mas seu desempenho não agradou ao treinador. A relação entre o atacante Alex Alves e a diretoria do Vasco anda conturbada. É provável que o atleta seja rapidamente negociado. Recentemente, o atleta havia recebido proposta do futebol coreano.