Geninho é o novo treinador do Goiás Dos 4 clubes que ficaram sem treinador na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás foi o primeiro a contratar um novo comandante. Enquanto Palmeiras, Vasco e Paysandu ainda procuram substituto, o time goiano acertou com Geninho. Em entrevista ao programa Redação SporTV, na manhã desta segunda-feira, o próprio Geninho confirmou o acerto com o Goiás. ?Fizemos um contrato até o final do ano e me apresento hoje à tarde?, revelou o treinador. Depois de ficar 6 meses no futebol árabe, Geninho chega para substituir Edson Gaúcho, que deixou o Goiás após a derrota para o Brasiliense, sábado, em Goiânia. O time está em 12º lugar no Brasileiro, com 17 pontos, e volta a jogar nesta quarta-feira, contra o Inter, em Porto Alegre.