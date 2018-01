Geninho é o pivô de crise corintiana O pivô da queda-de-braço entre os vice-presidentes Roque Citadini e Nesi Curi é o técnico Geninho. Nesi, o homem que comanda o Departamento Amador, quer mudanças no comando da equipe profissional. E tem o apoio de boa parte dos conselheiros e dos outros vice-presidentes, que também defendem a troca do treinador. Citadini, o vice de Futebol, que sempre fez questão de ser visto como um cartola que não dispensa treinador em meio à temporada, não admite a saída de Geninho antes de 31 de dezembro, quando termina o seu contrato com o Corinthians. Leia mais no Jornal da Tarde