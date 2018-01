Geninho é o preferido do Corinthians Como Parreira assumiu o comando da seleção brasileira nesta quarta-feira, o Corinthians corre atrás de um treinador. O preferido do clube é Geninho, que está no Atlético-MG e já teria, inclusive, recebido um contato da diretoria corintiana. A possibilidade de dirigir o time na Copa Libertadores da América é o grande trunfo do Corinthians para contratar seu novo técnico. Assim como Parreira, o Corinthians perderá boa parte de sua comissão técnica. Já que o assistente Jairo Leal e o preparador físico Moracy Sant?anna também irão deixar o clube para acompanhar o treinador na seleção.