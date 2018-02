Geninho elogia atacantes do Vasco O quarteto formado por Petkovic, Beto, Alex Alves e Valdir torna o Vasco uma das equipes mais ofensivas do Brasil, segundo opinião do técnico Geninho. O treinador não escondeu hoje a satisfação por poder escalá-los, dando ao time carioca mais qualidade e criatividade no setores de meio-de-campo e no ataque. "O ataque é uma arma para qualquer equipe. Sempre comandei clubes com grande força ofensiva, como no Corinthians e no Atlético-PR. É comum no futebol brasileiro, os jogadores terem esse gosto por criar, chutar a gol e não tenho como abrir mão disso", ressaltou Geninho.