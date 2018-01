Geninho elogia atuação do Corinthians Geninho aprovou a estréia do Corinthians no Campeonato Paulista e neste domingo deve receber um goleiro de presente. Tavarelli, do Olimpia, garantiu no Paraguai que se apresentará ainda essa semana no Parque São Jorge. Dirigentes do clube paulista ainda não confirmaram a negociação. Deivid, autor de um dos gols da vitória contra o Marília por 2 a 0, aguarda um encontro com Antônio Roque Citadini, vice-presidente do Corinthians, para definir o aumento salarial que reivindica. A situação de Deivid e a possível contratação de Tavarelli não incomodam Geninho. A preocupação do técnico é reorganizar o time com os reforços - Liedson, Capone, Lucas e Vampeta - e, aos poucos, impor seu estilo de trabalho. Contava com um boa estréia no Paulista/2003 para não ter uma semana agitada. "A vitória contra o Marília foi importante para nos dar tranqüilidade. Enfrentamos um adversário difícil, que jogava em casa, e uma derrota poderia trazer problemas para a seqüência do nosso trabalho", comentou Geninho que optou pela repetição do esquema de Carlos Alberto Parreira para não mexer muito na estrutura do time. Contra a Portuguesa, na quarta-feira, Geninho não promoverá alterações radicais no time. Repetirá a mesma escalação que usou na vitória contra o Marília. Dos reforços, poderá contar com Capone, Liedson, Lucas e Fumagalli. Vampeta e César, zagueiro do Rennes (França) que defendeu o Palmeiras ano passado, ainda estão fora de forma. Geninho ainda não sabe se contará com Deivid. O atacante jogou em Marília mas não desistiu de receber um aumento salarial. Ele havia garantido na sexta-feira que seu procurador Jorge Moraes aguarda um encontro com dirigentes do Corinthians para definir o caso. "Eles não conversaram com o meu procurador. Ficaram de receber a gente e até agora nada. Quem sabe se na segunda-feira tudo fique resolvido", disse Deivid, que tem uma proposta do Cruzeiro. O clube mineiro propõe salários de R$ 50 mil, o dobro do que o atacante recebe no Parque São Jorge. Nesta segunda-feira também a transferência de Tavarelli deve ser definida. O goleiro paraguaio repetiu no final de semana que já acertou seu contrato com o Corinthians mas faltava ainda um acordo entre o clube paulista e o Olimpia. Tavarelli garante que não está blefando. Dirigentes do Corinthians continuam negando a contratação. A prioridade é um meia-atacante. Jorge Vagner, do Cruzeiro, interessa e tem o aval de Geninho.