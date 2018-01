Geninho elogia mas faz alerta ao time A vitória do Corinthians sobre o América, neste domingo, por 3 a 2, em São José do Rio Preto, não foi surpresa para o técnico Geninho, que lembrou o fato de que a semana foi tumultuada "mas apenas na parte da diretoria". Para ele, quem viu o bom rendimento dos treinamentos sabia que o time poderia vencer os americanos e ficar perto da vaga na segunda fase do Campeonato Paulista. "Em alguns momentos, o time refletiu os treinos que fizemos na semana", reforçou o técnico, fazendo questão de elogiar as estréias de Jorge Wagner e de Fumagalli. "O Jorge não atuava desde outubro, enquanto o Fumagalli já passava ano sem disputar um jogo oficial. Mas eles se superaram e têm tudo para melhorar nos próximos jogos", elogiou. Mas nem tudo foi só elogios ao desempenho do time. O técnico viu alguns erros na marcação e no sistema defensivo, mas não demonstrou preocupação. "Ainda bem que foi neste jogo, porque teremos jogos ainda muito mais importantes. Agora teremos tempo para corrigir as falhas apresentadas", completou. Entre os jogadores, um dos mais contentes era o lateral Rogério, que marcou seu primeiro gol nesta temporada. "Realmente vibrei muito, como se fosse um desabafo", justificou Rogério, lamentando ainda a perda do pênalti contra o São Caetano e lembrando que as "pedaladas" de Robinho, do Santos, na final do Campeonato Brasileiro ainda tiram seu sono. "Foi um lance decisivo e numa final, que será difícil esquecer", disse. O estreante Jorge Wagner também aprovou sua atuação, mas prometeu melhorar. O volante Fabrício, de ânimo renovado, acha que uma seqüência de dois ou três jogos poderão ser suficientes para que ele readquira a sua melhor forma física e técnica. "Quero ser titular", resumiu. O fisioterapeuta Moracy Santana também aprovou o rendimento dos jogadores. "Eles estavam bem hidratados e preparados para o calor, que não foi o esperado uma vez que tínhamos muitas nuvens no céu". A vitória deixou o Corinthians com 10 pontos no Grupo 3 e a apenas um empate da vaga para a segunda fase do Paulistão. E decidirá a vaga em condições favoráveis: em São Paulo receberá o irregular União São João, de Araras. Antes disso, porém, o time fará sua segunda participação na Copa Libertadores, quarta-feira, contra o Fênix, no Uruguai. No primeiro jogo, no Pacaembu, o Corinthians venceu o Cruz Azul, do México, por 1 a 0, pelo Grupo 8. Pelo lado do América, a derrota parece ter afetado o bom senso do técnico Edu Marangon. Ele disparou sua ira contra a arbitragem. "Não deu pênalti, não deu nada para o América. Foi tudo só para o Corinthians". A diretoria também teve problemas com os oficiais de justiça que cobravam débitos da antiga administração. Toda sua parte na renda acabou sendo penhorada.