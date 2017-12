Geninho esquece derrota e motiva o Vasco A principal preocupação do técnico do Vasco, Geninho, foi a de não deixar que a eliminação da decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca interfira na atuação da equipe contra o Flamengo (PI), amanhã, às 20h30, em São Januário, pela Copa do Brasil. O treinador reuniu o grupo hoje, antes do último treinamento para o jogo, procurando motivá-lo e alertá-lo sobre a importância da competição. "Precisamos esquecer a derrota de domingo para o Flamengo e nos concentrarmos na partida de amanhã", disse Geninho. "Vamos enfrentar uma equipe que nos deu trabalho no primeiro jogo." Um empate já será suficiente para o Vasco prosseguir na Copa do Brasil, por causa da vitória, por 1 a 0, na partida de ida, no Piauí. Mas, para assegurar a vaga, Geninho teve problemas para escalar a equipe. O meia Marcelinho Carioca não treinou hoje por causa de uma gripe e passou a ser dúvida para a partida de amanhã. Outro que não participou da movimentação foi o atacante Valdir, com dores no pé direito. Já o lateral-direito Claudemir retorna ao time, após se recuperar de uma contusão.