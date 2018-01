Geninho exige reforços rapidamente "O time precisa de reforços. E rápido." O alerta é do técnico Geninho, que dirigiu neste sábado o seu primeiro treino no Corinthians, em Extrema (MG). O treinador preferiu ficar só observando. E conversando muito. Enquanto os jogadores realizavam um treino tático, sob a orientação do auxiliar Jairo Leal, Geninho falava com o consultor-técnico Valdir de Moraes e com o gerente de Futebol Edvar Simões. "Neste sábado ainda quero uma conversa com a diretoria. Preciso de reforços. Além de qualidade, precisamos de jogadores para compor o elenco", afirmou o treinador. Geninho só tinha 16 jogadores à sua disposição. Está definido: Geninho exige a contratação de um meia e um atacante. Também já resolveu que o time não vai atuar com três atacantes, como no período em que era dirigido pelo seu antecessor, Carlos Alberto Parreira. "Eu conversei com o Parreira. Ele me disse que já tinha decidido a não escalar três atacantes. Se continuasse no Corinthians, iria adotar o esquema 4-4-2, como faz em todas os times e nas seleções que dirige." Quarta-feira, o Corinthians faz um jogo-treino contra o Mogi-Mirim, em Extrema. "Será um autêntico treino coletivo. Vou parar o treino, mexer, parar o treino, mexer, fuçar." Geninho disse que gosta que seus times atuem no esquema tático 3-4-3. Mas vê obstáculos para adotar a esquematização no Corinthians. "Preciso ver se tenho jogadores com características para atuarem bem neste esquema. Por exemplo: preciso de dois laterais que ataquem muito. O Kléber faz isto, mas o Rogério é um lateral sem tanta velocidade para ir à frente." Geninho quer um meia que tenha habilidade e experiência. Tchelo, que fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Coritiba e que interessa ao vice-presidente Antonio Roque Citadini, não tem estas virtudes. "O Tchelo ainda é muito novo", avisa Geninho.