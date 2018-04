Geninho faz mistério para definir escalação do Náutico Com quatro desfalques para o jogo deste domingo contra o Grêmio, às 18h30, no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Geninho tem dúvidas em relação ao esquema tático a adotar. Se ele optar pelo 4-4-2, utilizará o volante Kuki. Caso escolha o 3-5-2, entra Rudnei.