Geninho feliz com reação do Corinthians O técnico Geninho atribuiu aos jogadores do Corinthians os méritos do bom desempenho no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, os atletas conseguiram mostrar superação apresentando um bom futebol após o "trauma" da eliminação na Copa Libertadores da América, na última quarta-feira. Para o treinador, o desempenho ruim contra o River Plate foi uma fatalidade. "Tivemos um momento ruim na hora errada", comentou. O grupo teve folga nesta segunda-feira, mas a partir de amanhã (20) trabalha forte para enfrentar o Juventude, sábado, no Pacaembu. Para Geninho, a ordem entre os jogadores passa a ser esquecer a Libertadores e se concentrar exclusivamente no Brasileiro. "Ficar pensando em coisas ruins só atrai mais coisas negativas", argumentou o treinador. Taticamente falando, Geninho descartou totalmente a escalação do Corinthians no esquema 3-5-2, que utilizou com sucesso em sua passagem pelo Atlético-PR. "Não dá certo porque os laterais do time não tem característica de alas", explicou. O ideal, segundo ele, é usar o 4-3-3 no time. Sub-15 - A equipe Sub-15 do Corinthians conseguiu se classificar para a etapa final da Manchester United Premier Cup, o Campeonato Mundial de clubes da categoria. No fim de semana o time venceu uma competição quadrangular contra o São Paulo, campeão mundial do ano passado, CFZ e Flamengo, que também disputavam a vaga brasileira no campeonato, que até o ano passado era conhecido como Nike Premier Cup. O Corinthians vai lutar para conquistar o título mundial entre os dias 25 e 21 de julho em Beaverton, Estados Unidos. A partir de 2004 a competição passará a ser disputada em Manchester. O time do Parque São Jorge terá como concorrentes outras 20 equipes, também vencedoras das respectivas seletivas nacionais.